Палата представителей Конгресса США вновь приняла законопроект об удалении из Капитолия статуй конфедератов

Палата представителей американского Конгресса приняла законопроект об удалении из Капитолия статуй поддерживавших рабство конфедератов, сообщают СМИ.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что удаление статуй "не сотрет пятно" расизма из истории США, равно как и не покончит с расизмом в Соединенных Штатах сегодня.
Тем не менее, она спросила: "Как мы можем ожидать, что покончим с позором расизма (...), когда мы позволяем восхвалять самых злостных сторонников расизма в залах Конгресса?".
Аналогичный законопроект был принят Палатой представителей, которую контролировали демократы, еще в 2020 году, но был заблокирован Сенатом, где большинство принадлежало республиканцам.
В настоящее время демократы имеют незначительное большинство в Сенате, что может позволить им провести законопроект, заручившись поддержкой 10 сенаторов-республиканцев.
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