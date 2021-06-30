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Дальнее зарубежье 30.06.2021 12:34

Численность Компартии Китая в настоящее время превышает 95 млн - орготдел ЦК

В настоящее время Коммунистическая партия Китая (КПК), насчитывает 95 млн 148 тыс. членов, приводят китайские СМИ данные организационного отдела ЦК партии в канун исполняющегося в четверг 100-летию со дня ее образования.

Из всего состава членов партии 27 млн 450 тыс. или 28,8% - женщины, 7 млн 135 тыс. или 7,5% - представители национальных меньшинств.

КПК была основана в 1921 году. I съезд КПК состоялся нелегально в конце июня - начале июля 1921 года в Шанхае. Он провозгласил конечной целью партии построение в Китае социализма. Партия из кружка, в котором состояли представители левой интеллигенции Китая, за 100 лет существования превратилась в самую большую политическую партию мира.

Под руководством КПК Китай прошел длительный путь борьбы за победу народной революции, создания в 1949 году Китайской Народной Республики, построения социализма с китайской спецификой. В настоящее время КНР - вторая экономика мира, постоянный член Совбеза ООН, пользующаяся авторитетом и влиянием во всем мире.

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Тэги: КИТАЙ, КОМПАРТИЯ, ГОДОВЩИНА, ЧИСЛЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]