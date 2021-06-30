Численность Компартии Китая в настоящее время превышает 95 млн - орготдел ЦК

В настоящее время Коммунистическая партия Китая (КПК), насчитывает 95 млн 148 тыс. членов, приводят китайские СМИ данные организационного отдела ЦК партии в канун исполняющегося в четверг 100-летию со дня ее образования.

Из всего состава членов партии 27 млн 450 тыс. или 28,8% - женщины, 7 млн 135 тыс. или 7,5% - представители национальных меньшинств.

КПК была основана в 1921 году. I съезд КПК состоялся нелегально в конце июня - начале июля 1921 года в Шанхае. Он провозгласил конечной целью партии построение в Китае социализма. Партия из кружка, в котором состояли представители левой интеллигенции Китая, за 100 лет существования превратилась в самую большую политическую партию мира.

Под руководством КПК Китай прошел длительный путь борьбы за победу народной революции, создания в 1949 году Китайской Народной Республики, построения социализма с китайской спецификой. В настоящее время КНР - вторая экономика мира, постоянный член Совбеза ООН, пользующаяся авторитетом и влиянием во всем мире.