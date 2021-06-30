Бакметрополитен увеличил в 2020г убыток в 1,5 раза

Чистый убыток ЗАО «Бакинский метрополитен» за 2020 год составил 83 млн 542,5 тыс. манатов, что на 51,6% выше показателя 2019 года.

Такие данные приведены в консолидированном финансовом отчете Бакметрополитена за 2020 год, опубликованном на сайте общества.

Согласно финотчетности, доходы метрополитена в 2020 году от пассажироперевозок составили 21 млн 623,073 тыс. манатов (спад в 3,2 раза), субсидии, полученные из бюджета – 67,679 млн манатов (рост на 37%).

В структуре расходов в отчетном году больше всего было направлено на амортизацию основных средств – 103 млн 413,027 тыс. манатов (рост на 7,9%), на выплаты работникам – 44 млн 659,577 тыс. манатов (спад на 3,1%).

Активы Бакметрополитена в 2020 году увеличились на 2,5% - до 2 млрд 513 млн 283,608 тыс. манатов. В том числе долгосрочные активы общества на начало 2021 года равны 2 млрд 453 млн 91,553 тыс. манатов, краткосрочные активы - 60 млн 192,055 тыс. манатов. В структуре долгосрочных активов основной объем пришелся на землю, постройки и оборудования – 2 млрд 449 млн 173,923 тыс. манатов (рост на 2,9%).

Капитал общества на конец 2020 года оценивается в 2 млрд 454 млн 366,632 тыс. манатов (рост на 2,4%). При этом уставный капитал общества равен 3 млрд 19 млн 606,443 тыс. манатов (рост на 4,9%).

Суммарный нераспределенный убыток общества на 1 января 2021 года оценивается в 565 млн 239,811 тыс. манатов (рост на 17,3%).

Обязательства общества в 2020 году увеличились на 9%, - до 58 млн 916,975 тыс. манатов.

Из-за пандемии коронавируса COVID-19, в марте 2020 года были приостановлены пассажироперевозки по метро. Пассажироперевозки в метро возобновились 9 мая, но из-за роста числа зараженных COVID-19 вновь были прекращены с 4 июля до 14 сентября. Метрополитен вновь возобновил работу с 31 мая 2021 года.

Бакинский метрополитен был введен в эксплуатацию в 1967 году. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 26-ти действующих станций.

Н.Аббасова