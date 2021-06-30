Минэнерго Азербайджана и «Газпромбанк» обсуждают сотрудничество в сфере «зеленой энергетики»

Министерство энергетики Азербайджана и российский «Газпромбанк» обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики.
Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился с первым вице-президентом, руководителем блока капитальных рынков «Газпромбанк» Денисом Шулаковым.
Встреча прошла в формате видеоконфенференции, сообщает министерство энергетики.
Шахбазов представил подробную информацию о потенциале возобновляемых источников энергии на освобожденных от армянской оккупации территориях в Карабахе, реформах проводимых в энергетической сфере, проведенной и предстоящей работе, и дал информацию о возможностях, созданных в этом процессе для частного сектора.
В свою очередь, Шулаков предоставил информацию о механизмах «зеленые облигации», «зеленые инвестиции» и «зеленое финансирование», которые могут быть использованы для перехода к низкоуглеродной экономике, расширении использования возобновляемых источников энергии и в мерах по повышению энергоэффективности.
«По итогам встречи стороны приняли решение продолжить обсуждения в этом направлении», - подчеркивает Минэнерго.
«Газпромбанк» до сих пор реализовал в Азербайджане несколько проектов совместно с компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР): по строительству заводов SOCAR Polymer, а также выделил кредит ($260 млн – ИФ) на модернизацию предприятий Производственного объединения "Азерхимия". Лимит банка на финансирование проектов компании SOCAR составляет до $3 млрд.
Кроме этого, Газпромбанк выражал заинтересованность в финансировании инвестиционных проектов в Азербайджане в таких приоритетных отраслях, как нефтехимическая и нефтегазоперерабатывающая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и логистика, связь и телекоммуникации, в том числе с применением инструментов факторинга и лизинга.
«Газпромбанк» – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.
Б.Рустамбеков
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