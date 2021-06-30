Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0236 RUR   0.0234 GBR   2.3556 TRY   0.1945

Цена на нефть

29.06 $/bbl   WTI 72.98 0.07 Brent 74.76 0.08

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 30.06.2021 11:53

Минэнерго Азербайджана и «Газпромбанк» обсуждают сотрудничество в сфере «зеленой энергетики»

Министерство энергетики Азербайджана и российский «Газпромбанк» обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился с первым вице-президентом, руководителем блока капитальных рынков «Газпромбанк» Денисом Шулаковым.

Встреча прошла в формате видеоконфенференции, сообщает министерство энергетики.

Шахбазов представил подробную информацию о потенциале возобновляемых источников энергии на освобожденных от армянской оккупации территориях в Карабахе, реформах проводимых в энергетической сфере, проведенной и предстоящей работе, и дал информацию о возможностях, созданных в этом процессе для частного сектора.

В свою очередь, Шулаков предоставил информацию о механизмах «зеленые облигации», «зеленые инвестиции» и «зеленое финансирование», которые могут быть использованы для перехода к низкоуглеродной экономике, расширении использования возобновляемых источников энергии и в мерах по повышению энергоэффективности.

«По итогам встречи стороны приняли решение продолжить обсуждения в этом направлении», - подчеркивает Минэнерго.

«Газпромбанк» до сих пор реализовал в Азербайджане несколько проектов совместно с компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР): по строительству заводов SOCAR Polymer, а также выделил кредит ($260 млн – ИФ) на модернизацию предприятий Производственного объединения "Азерхимия". Лимит банка на финансирование проектов компании SOCAR составляет до $3 млрд.

Кроме этого, Газпромбанк выражал заинтересованность в финансировании инвестиционных проектов в Азербайджане в таких приоритетных отраслях, как нефтехимическая и нефтегазоперерабатывающая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и логистика, связь и телекоммуникации, в том числе с применением инструментов факторинга и лизинга.

«Газпромбанк» – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНЭНЕРГО, ГАЗПРОМБАНК

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]