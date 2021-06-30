Британская ААМ в I полугодии 2023г начнет полномасштабную добычу драгметаллов на новом месторождении в Азербайджане

Британская компания "Anglo Asian Mining" (ААМ - оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане – ИФ-Аз) планирует в первой половине 2023 года начать полномасштабную добычу на новом месторождении золота и меди «Зафер» («Победа») на западе Азербайджана, говорится в сообщении компании.
«Компания планирует в ближайшие два года увеличить добычу за счет ввода в эксплуатацию месторождения Зафер. При этом в июле текущего года будет дана первая оценка минеральных ресурсов по JORC на этом месторождении, а в четвертом квартале 2021 года - окончательная оценка минеральных ресурсов по JORC», - отмечает компания, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
По данным AAM, в первом полугодии 2022 года будет проведена уже оценка запасов месторождения по JORC и начнется строительство туннелей, во втором полугодии – масштабное строительство подземной инфраструктуры.
«Полномасштабная добыча на месторождении Зафар начнется в первом полугодии 2023 года. Однако, определенная часть руды, как ожидается, начнет добываться уже в 2022 году», - сообщает компания.
ААМ в январе 2021 года объявила об открытии нового месторождения золота и меди Зафер на территории лицензионного участка Гедабек. Новое открытие расположено примерно в 1,5 км к северо-западу от перерабатывающих мощностей компании AAM на Гедабеке.
Предварительная оценка потенциала месторождения составляет около 6 млн тонн минерализованной породы.
В настоящее время Anglo Asian Mining ведет добычу драгметаллов с контрактных площадей Гедабек и Гоша.
Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.
Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.
Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша, летом 2015 года - с рудника Гадир, с сентября 2017 года - рудника Угур.
Н.Аббасова
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