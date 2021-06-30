Структуры ООН прогнозируют восстановление туризма не раньше 2023 года

В 2021 году стагнация в туристической отрасли будет продолжаться, сектор полностью восстановится не раньше 2023 года, говорится в распространенном докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса число международных поездок сократилось на 73% по сравнению с уровнем, существовавшим до пандемии в 2019 году, в результате чего, по оценкам, потери в туризме и смежных отраслях уже составили $2,4 трлн.

"Перспективы на этот год выглядят не намного лучше", - заявил на пресс-конференции представитель отдела анализа торговли ЮНКТАД Ральф Питерс.

В документе отмечается, что ключом к восстановлению доверия к иностранному туризму является вакцинация от COVID-19. Восстановление туристических потоков является критически важным для малых островных государств, которые в значительной степени полагаются на этот сектор для обеспечения рабочих мест.