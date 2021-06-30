В РФ более 21 тыс. новых случаев COVID-19, максимальные за пандемию 669 умерших за сутки

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 21 тыс. 042 случая, умерли за сутки 669 пациентов, это наибольшее число за время пандемии, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 21 тыс. 042 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 951 (14,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Число летальных исходов от коронавируса в РФ вновь увеличилось, составив 669, это максимум за все время пандемии.

Наибольшее количество летальных исходов зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге: 117 и 111 соответственно.

За минувшие сутки после перенесенного коронавируса выздоровели 16 тыс. 356 человек.

В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, 5 тыс. 823 новых случая COVID-19 за сутки и 5 тыс. 574 выздоровевших.

Наибольший прирост заболевших вслед за Москвой отмечен в Московской области - 2 тыс. 583 новых случая, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 503.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 514 тыс. 599 случаев коронавирусной инфекции, 135 тыс. 214 умерших и 5 млн 393 человека выписаны.