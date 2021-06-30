В Норвегии приговорили к тюрьме сирийского подростка за планирование теракта

Суд Норвегии приговорил 16-летнего подростка из Сирии к пяти годам заключения за планирование теракта и поддержку группировки ИГ, сообщает Associated Press.
"Суд не сомневается в том, что обвиняемый, несмотря на свой молодой возраст, принял осознанное решение о совершении террористического акта, хотя планы и не были воплощены в конкретные действия", - заявила во вторник судья Ингвильд Бо Хорнбург.
Подростка судили в окружном суде Осло. Три года из пяти в его наказании - условные из-за его юного возраста, остальные два года он проведет за решеткой. На момент, когда его арестовали в феврале, ему было 16 лет.
Подросток признался суду, что пожертвовал более 1250 крон ($146) сайту, поддерживающему группировку ИГ. Также он скачивал материалы о том, как произвести взрывчатку, и как с ней обращаться. Он также приобрел ядовитые вещества.
Учитывая эти факты, суд постановил, что в его деле требуется реальное заключение, поскольку есть риск повторения этого поведения. Также в зале суда озвучили, что если бы ему было более 18 лет, то ему бы грозило до 11 лет лишения свободы.
1
Число азербайджанских военных, погибших в войне за Карабах, увеличилось до 2906
Путин рассчитывает, что остающиеся проблемы вокруг Нагорного Карабаха будут решены в интересах населения Азербайджана и Армении
Военные пилоты Азербайджана на учениях в Турции уничтожили средства ПВО условного противника
Тарифный совет установил тарифы на э/э для Дата-центров с ежемесячным потреблением не менее 5 млн кВт/ч
Москва требует долгосрочный рыночный газовый контракт в случае подключения севера Казахстана к газотранспортной системе РФ - Минэнерго
Россельхознадзор с 1 июля разрешает ввоз томатов еще с 11 предприятий Азербайджана
В Азербайджане около 13% населения полностью привиты от COVID-19
Россияне при въезде в Турцию могут предъявить сертификат о прививке любой из разрешенных в РФ вакцин
В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19, один человек скончался
ИВ Масаллинского района направит около 750 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Особые» и «Эксклюзивные» номера с префиксом 099 от Bakcell
Nar отпраздновал День Вооруженных Сил вместе с солдатами, несущими службу на освобожденных территориях
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?