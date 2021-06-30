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Дальнее зарубежье 30.06.2021 16:17

В Норвегии приговорили к тюрьме сирийского подростка за планирование теракта

Суд Норвегии приговорил 16-летнего подростка из Сирии к пяти годам заключения за планирование теракта и поддержку группировки ИГ, сообщает Associated Press.

"Суд не сомневается в том, что обвиняемый, несмотря на свой молодой возраст, принял осознанное решение о совершении террористического акта, хотя планы и не были воплощены в конкретные действия", - заявила во вторник судья Ингвильд Бо Хорнбург.

Подростка судили в окружном суде Осло. Три года из пяти в его наказании - условные из-за его юного возраста, остальные два года он проведет за решеткой. На момент, когда его арестовали в феврале, ему было 16 лет.

Подросток признался суду, что пожертвовал более 1250 крон ($146) сайту, поддерживающему группировку ИГ. Также он скачивал материалы о том, как произвести взрывчатку, и как с ней обращаться. Он также приобрел ядовитые вещества.

Учитывая эти факты, суд постановил, что в его деле требуется реальное заключение, поскольку есть риск повторения этого поведения. Также в зале суда озвучили, что если бы ему было более 18 лет, то ему бы грозило до 11 лет лишения свободы.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]