Премьер Испании обещает, что его партия никогда не позволит провести Каталонии референдум о независимости

Правящие в Испании социалисты никогда не допустят референдума о независимости Каталонии, заявил в среду премьер-министр Педро Санчес, слова которого приводят западные СМИ.

"Референдума о самоопределении не будет", - заявил Санчес парламенту, подчеркнув, что возглавляемая им Социалистическая партия "никогда не допустит такого".

Испанское правительство на прошлой неделе приняло единогласное решение о помиловании девятерых каталонских политиков, стоявших за организацией референдума о независимости этого автономного сообщества. Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию среди испанских политиков.

В октябре 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости. В нем приняло участие около 43% жителей региона, и 90% высказались за отделение от Испании. Однако испанское правительство признало референдум нелегитимным. В 2019 году Верховный суд Испании признал виновными 12 каталонских политиков и активистов по разным статьям, их них девять человек получили сроки от 9 до 13 лет тюрьмы. Возглавлявшему тогда правительство Каталонии Карлесу Пучдемону и еще двоим представителям местных властей удалось выехать за рубеж.