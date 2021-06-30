Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0236 RUR   0.0234 GBR   2.3556 TRY   0.1945

Цена на нефть

29.06 $/bbl   WTI 72.98 0.07 Brent 74.76 0.08

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.06.2021 16:44

Премьер Испании обещает, что его партия никогда не позволит провести Каталонии референдум о независимости

Правящие в Испании социалисты никогда не допустят референдума о независимости Каталонии, заявил в среду премьер-министр Педро Санчес, слова которого приводят западные СМИ.

"Референдума о самоопределении не будет", - заявил Санчес парламенту, подчеркнув, что возглавляемая им Социалистическая партия "никогда не допустит такого".

Испанское правительство на прошлой неделе приняло единогласное решение о помиловании девятерых каталонских политиков, стоявших за организацией референдума о независимости этого автономного сообщества. Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию среди испанских политиков.

В октябре 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости. В нем приняло участие около 43% жителей региона, и 90% высказались за отделение от Испании. Однако испанское правительство признало референдум нелегитимным. В 2019 году Верховный суд Испании признал виновными 12 каталонских политиков и активистов по разным статьям, их них девять человек получили сроки от 9 до 13 лет тюрьмы. Возглавлявшему тогда правительство Каталонии Карлесу Пучдемону и еще двоим представителям местных властей удалось выехать за рубеж.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, НЕЗАВИСИМОСТЬ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Бывший глава Каталонии Пучдемон призвал ЕС укрепить собственную демократию, прежде чем добиваться того же в Белоруссии Выступающий за независимость Каталонии Пучдемон прошел в Европарламент Число пострадавших в результате схода поезда в Каталонии превысило 40 человек Один человек погиб и 10 травмированы в результате схода поезда с рельсов в Каталонии Глава Каталонии выдвинул ультиматум Мадриду по голосованию о независимости Премьер Испании раскритиковал лидера Каталонии за поддержку акций протеста в регионе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]