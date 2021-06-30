У РФ нет планов блокировки зарубежных соцсетей - Путин

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у РФ планов по блокировке работы зарубежных социальных сетей, сайтов и медиахостингов в РФ.
"У нас нет таких планов, мы никого не собираемся блокировать, мы собираемся работать с ними, но есть вопросы, которые заключаются в том, что они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и наши законы", - сказал Путин в среду в ходе прямой линии отвечая на вопрос блогера, будут ли в России блокировать зарубежные социальные сети, сайты и медиахостинги такие как TikTok, Telegram, Twitter, YouTube и другие.
"Чувство собственного достоинства у нас с вами должно быть", - отметил президент. "А когда нам говорят: знаете, мы там у вас будем работать, а в случае чего, если вам чего не нравится, мы вам бусы дадим и радуйтесь, что мы вам дали то, что хорошо блестит, ну это же унижает наше с вами достоинство", - добавил Путин.
"Если они работают в нашей стране, деньги приличные зарабатывают, они должны соблюдать наши законы, ничего особенного мы от них не требуем", - отметил он.
Путин пояснил: "На первом этапе, надеюсь, что этим первым этапом так всё и ограничится, мы настаиваем и требуем, чтобы эти всякие международные платформы открывали у нас свои полноценные представительство, юридические лица, с которыми можно было бы хотя бы ввести диалог".
"А так мы говорим: вы там распространяете детскую порнографию или инструкцию по суициду либо как изготавливать коктейли Молотова и так далее - вы должны это убрать. Они нас просто не слушают, даже не хотят слушать, что мы говорим - ну это же неправильно", - отметил Путин.
"Не одна уважающая себя страна мира так себя не ведёт. И в Европе, и тем более в Азии все настаивают на том, чтобы такая работа велась цивилизованно, тем более что они в своих то странах не очень себя цивилизованно ведут подчас", - сказал президент.
Вместе с тем Путин отметил: "Мы вроде понимаем, что нас слышат, и некоторые коллеги собираются это делать, то есть открывать представительства".
"Если они не будут этого делать, или если открытые представительства не будут прислушиваться к требованиям российского закона существуют различные технические способы, в том числе замедление скорости и так далее и тому подобное, но повторяю ещё раз, у нас нет планов кого-то закрывать", - сказал президент.
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