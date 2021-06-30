Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0236 RUR   0.0234 GBR   2.3556 TRY   0.1945

Цена на нефть

29.06 $/bbl   WTI 72.98 0.07 Brent 74.76 0.08

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 30.06.2021 17:04

У РФ нет планов блокировки зарубежных соцсетей - Путин

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у РФ планов по блокировке работы зарубежных социальных сетей, сайтов и медиахостингов в РФ.

"У нас нет таких планов, мы никого не собираемся блокировать, мы собираемся работать с ними, но есть вопросы, которые заключаются в том, что они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и наши законы", - сказал Путин в среду в ходе прямой линии отвечая на вопрос блогера, будут ли в России блокировать зарубежные социальные сети, сайты и медиахостинги такие как TikTok, Telegram, Twitter, YouTube и другие.

"Чувство собственного достоинства у нас с вами должно быть", - отметил президент. "А когда нам говорят: знаете, мы там у вас будем работать, а в случае чего, если вам чего не нравится, мы вам бусы дадим и радуйтесь, что мы вам дали то, что хорошо блестит, ну это же унижает наше с вами достоинство", - добавил Путин.

"Если они работают в нашей стране, деньги приличные зарабатывают, они должны соблюдать наши законы, ничего особенного мы от них не требуем", - отметил он.

Путин пояснил: "На первом этапе, надеюсь, что этим первым этапом так всё и ограничится, мы настаиваем и требуем, чтобы эти всякие международные платформы открывали у нас свои полноценные представительство, юридические лица, с которыми можно было бы хотя бы ввести диалог".

"А так мы говорим: вы там распространяете детскую порнографию или инструкцию по суициду либо как изготавливать коктейли Молотова и так далее - вы должны это убрать. Они нас просто не слушают, даже не хотят слушать, что мы говорим - ну это же неправильно", - отметил Путин.

"Не одна уважающая себя страна мира так себя не ведёт. И в Европе, и тем более в Азии все настаивают на том, чтобы такая работа велась цивилизованно, тем более что они в своих то странах не очень себя цивилизованно ведут подчас", - сказал президент.

Вместе с тем Путин отметил: "Мы вроде понимаем, что нас слышат, и некоторые коллеги собираются это делать, то есть открывать представительства".

"Если они не будут этого делать, или если открытые представительства не будут прислушиваться к требованиям российского закона существуют различные технические способы, в том числе замедление скорости и так далее и тому подобное, но повторяю ещё раз, у нас нет планов кого-то закрывать", - сказал президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, СОЦСЕТИ, БЛОКИРОВКА


Похожие новости


Путин рассчитывает, что в США переосмыслят приоритеты и тогда российско-американские отношения нормализуются Путин: Придёт время, и я дам рекомендации будущему главе государства Путин: за провокацией с британским эсминцем стояли Лондон и Вашингтон Путин задается вопросом о целесообразности встречи с Зеленским Путин надеется, что к началу учебного года население РФ получит коллективный иммунитет к коронавирусу Путин заявил, что сделал прививку от коронавируса «Спутником V»

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]