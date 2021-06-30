Американская Google, входящая в холдинг Alphabet Inc., и Microsoft Corp. завершили длившееся почти шесть лет перемирие, предусматривавшее отказ от взаимных патентных претензий, сообщают СМИ.
Компании в 2015 году заключили необычный пакт - прекратить все судебные тяжбы, связанные с нарушением патентных прав. Он был достигнут вскоре после того, как Сундар Пичаи стал генеральным директором Google, а Сатья Наделла возглавил Microsoft.
Однако срок действия этого пакта истек в середине апреля, обе стороны решили не продлевать его, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Издание отмечает, что это решение открывает путь к прямому конфликту в то время, когда регулирующие органы по всему миру пытаются оспаривать практики, которые, возможно, укоренились среди ведущих технологических компаний и препятствовали более открытой конкуренции.
Как отмечает агентство Bloomberg, еще до истечения срока действия пакта было много свидетельств того, что эта сделка разваливается.
Ранее в этом году Microsoft выступила с резкой критикой в адрес Google. Причиной стало предупреждение Google о возможном отключении сервиса интернет-поиска в Австралии в случае, если австралийский парламент примет закон, обязывающий поисковики платить СМИ за публикацию ссылок на их материалы в поисковой выдаче.
В соответствии с соглашением, заключенным в 2015 году, Microsoft и Google урегулировали все имеющиеся у них патентные споры, касающиеся производства смартфонов и игровых приставок, во внесудебном порядке. Они также договорились воздерживаться от подачи взаимных судебных исков и жалоб в регулирующие органы и прилагать все усилия для разрешения разногласий внутри компаний.
Кроме того, компании планировали укрепить сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес.
В Microsoft считают, что пакт был более выгодным для Google, говорит один из собеседников FT. Попытки более тесного сотрудничества между компаниями не принесли тех результатов, на которые надеялась Microsoft.
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