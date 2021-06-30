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ТЭК 30.06.2021 17:34

Москва требует долгосрочный рыночный газовый контракт в случае подключения севера Казахстана к газотранспортной системе РФ - Минэнерго

Министерство энергетики Казахстана рассматривает два варианта газификации севера страны, один из которых долгосрочное подключение к газотранспортной системе РФ, сообщил министр энергетики Нурлан Ногаев.

"Было поручение главы государства по газификации северных регионов, в частности, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей. Проведены технико-экономические обоснования, сколько это будет стоить и маршрут, какие работы необходимо провести. Это один вариант", - сообщил Ногаев на брифинге в среду.

"Второй вариант - предполагается газификацию произвести с поставкой газа с территории России. При этом комиссия, созданная с участием министерства энергетики, "КазТрансгаза" и "Газпрома", просчитала эти моменты. Требования российской стороны - это долгосрочное, до 30 лет гарантированное потребление объема газа, конкретно, объема газа. И покупка газа по рыночной цене", - добавил он.

По словам Ногаева, в настоящее время ведомство проводит оценочные работы.

"Рассматриваем какой из вариантов экономически и технически выгоден для газификации этих регионов", - сказал он.

Ранее на совещании по вопросу развития газовой отрасли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в ближайшее время определиться со способами газификации севера республики.

"Это вопрос государственной важности (обеспечение газом севера страны - ИФ-К). Существуют, как минимум, два подхода: продолжение магистрального газопровода "Сарыарка" или подключение к российской газотранспортной системе", - сказал тогда Токаев.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]