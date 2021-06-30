Москва требует долгосрочный рыночный газовый контракт в случае подключения севера Казахстана к газотранспортной системе РФ - Минэнерго

Министерство энергетики Казахстана рассматривает два варианта газификации севера страны, один из которых долгосрочное подключение к газотранспортной системе РФ, сообщил министр энергетики Нурлан Ногаев.
"Было поручение главы государства по газификации северных регионов, в частности, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей. Проведены технико-экономические обоснования, сколько это будет стоить и маршрут, какие работы необходимо провести. Это один вариант", - сообщил Ногаев на брифинге в среду.
"Второй вариант - предполагается газификацию произвести с поставкой газа с территории России. При этом комиссия, созданная с участием министерства энергетики, "КазТрансгаза" и "Газпрома", просчитала эти моменты. Требования российской стороны - это долгосрочное, до 30 лет гарантированное потребление объема газа, конкретно, объема газа. И покупка газа по рыночной цене", - добавил он.
По словам Ногаева, в настоящее время ведомство проводит оценочные работы.
"Рассматриваем какой из вариантов экономически и технически выгоден для газификации этих регионов", - сказал он.
Ранее на совещании по вопросу развития газовой отрасли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в ближайшее время определиться со способами газификации севера республики.
"Это вопрос государственной важности (обеспечение газом севера страны - ИФ-К). Существуют, как минимум, два подхода: продолжение магистрального газопровода "Сарыарка" или подключение к российской газотранспортной системе", - сказал тогда Токаев.
Число азербайджанских военных, погибших в войне за Карабах, увеличилось до 2906
Путин рассчитывает, что остающиеся проблемы вокруг Нагорного Карабаха будут решены в интересах населения Азербайджана и Армении
Военные пилоты Азербайджана на учениях в Турции уничтожили средства ПВО условного противника
В Азербайджане около 13% населения полностью привиты от COVID-19
Россияне при въезде в Турцию могут предъявить сертификат о прививке любой из разрешенных в РФ вакцин
В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19, один человек скончался
ИВ Масаллинского района направит около 750 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
Глава МИД Израиля ожидает подписания в июле соглашений о сотрудничестве с ОАЭ
У РФ нет планов блокировки зарубежных соцсетей - Путин
Премьер Испании обещает, что его партия никогда не позволит провести Каталонии референдум о независимости
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Особые» и «Эксклюзивные» номера с префиксом 099 от Bakcell
Nar отпраздновал День Вооруженных Сил вместе с солдатами, несущими службу на освобожденных территориях
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?