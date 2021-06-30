Россияне при въезде в Турцию могут предъявить сертификат о прививке любой из разрешенных в РФ вакцин

Турция принимает российских туристов с прививкой любой из зарегистрированных отечественных вакцин, въезд с сертификатом разрешен через 14 дней после второй дозы, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Минтуризма республики.

"Туристы из России при въезде в Турцию могут представить сертификат о вакцинации любой зарегистрированной российской вакциной. Важно, чтобы турист прошел полный курс вакцинации не позднее, чем за 14 дней до путешествия", - пояснили в министерстве.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от ковида: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Как отметили в Минтуризма Турции, сертификат вакцинации должен быть на английском языке. Документ можно распечатать с сайта госуслуг, республика его также принимает.

Туристы, которые переболели коронавирусом в течение полугода, могут приехать в страну по справке о наличии антител. Непривитым и не переболевшим ковидом потребуется предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда в Турцию. Исключение - дети до 6 лет.