Россияне при въезде в Турцию могут предъявить сертификат о прививке любой из разрешенных в РФ вакцин

Турция принимает российских туристов с прививкой любой из зарегистрированных отечественных вакцин, въезд с сертификатом разрешен через 14 дней после второй дозы, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Минтуризма республики.
"Туристы из России при въезде в Турцию могут представить сертификат о вакцинации любой зарегистрированной российской вакциной. Важно, чтобы турист прошел полный курс вакцинации не позднее, чем за 14 дней до путешествия", - пояснили в министерстве.
Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от ковида: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
Как отметили в Минтуризма Турции, сертификат вакцинации должен быть на английском языке. Документ можно распечатать с сайта госуслуг, республика его также принимает.
Туристы, которые переболели коронавирусом в течение полугода, могут приехать в страну по справке о наличии антител. Непривитым и не переболевшим ковидом потребуется предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда в Турцию. Исключение - дети до 6 лет.
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