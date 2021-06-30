Акционеры Amrah Sigorta в конце июля обсудят завершение ликвидации компании

Акционеры страховой компании «Amrah Sigorta» созвали общее собрание на 29 июля.

«Акционеры на внеочередном общем собрании 29 июля обсудят завершение процесса ликвидации компании», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Amrah Sigorta.

Как сообщалось ранее, акционеры СК «Amrah Sigorta» в октябре 2020 года приняли решение о ликвидации компании. Центробанк Азербайджана отозвал лицензию компанию на деятельность.

СК «Amrah Sigorta» действовала на страховом рынке Азербайджана с 1993 года. Ее акционерами являются два физических лица.

А.Мамедов