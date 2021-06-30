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Финансы 30.06.2021 16:23

Акционеры Amrah Sigorta в конце июля обсудят завершение ликвидации компании

Акционеры страховой компании «Amrah Sigorta» созвали общее собрание на 29 июля.

«Акционеры на внеочередном общем собрании 29 июля обсудят завершение процесса ликвидации компании», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Amrah Sigorta.

Как сообщалось ранее, акционеры СК «Amrah Sigorta» в октябре 2020 года приняли решение о ликвидации компании. Центробанк Азербайджана отозвал лицензию компанию на деятельность.

СК «Amrah Sigorta» действовала на страховом рынке Азербайджана с 1993 года. Ее акционерами являются два физических лица.

А.Мамедов

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Тэги: СК, АКЦИОНЕРЫ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]