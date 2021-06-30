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СНГ 30.06.2021 16:29

Пропасть, разделившая украинцев и русских, создана Москвой - глава МИД Украины

Полную ответственность за пропасть между украинцами и русскими несет Москва, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украинцы и русские - два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за пропасть между украинцами и русскими несет Владимир Путин, который развязал агрессию", - написал Кулеба в Twitter в среду.

Министр указал, что позиция президента Украины Владимира Зеленского и украинского народа заключается в том, что никто, кроме украинцев, не будет решать их судьбу.

"Когда Путин заводит старую песню о "внешнем управлении", это означает лишь одно: он мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве. Позиция президента Владимира Зеленского и воля украинского народа четкая: это наша страна и никто не будет решать нашу судьбу кроме нас самих", - подчеркнул он.

Кулеба отметил, что коренные народы Украины - это крымские татары, крымчаки, караимы.

"Русские - национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими. Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство. Альтернативные выдумки - это классика российских манипуляций", - добавил Кулеба.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сложно говорить о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку он полностью "отдал страну под внешнее управление".

По его словам, "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и Париже".

Путин также заявил, что обеспокоен "военным освоением" территории Украины иностранными контингентами, что представляет угрозу для безопасности России.

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Тэги: УКРАИНА, МИД, РОССИЯ, НАРОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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