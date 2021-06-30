Пропасть, разделившая украинцев и русских, создана Москвой - глава МИД Украины

Полную ответственность за пропасть между украинцами и русскими несет Москва, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Украинцы и русские - два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за пропасть между украинцами и русскими несет Владимир Путин, который развязал агрессию", - написал Кулеба в Twitter в среду.
Министр указал, что позиция президента Украины Владимира Зеленского и украинского народа заключается в том, что никто, кроме украинцев, не будет решать их судьбу.
"Когда Путин заводит старую песню о "внешнем управлении", это означает лишь одно: он мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве. Позиция президента Владимира Зеленского и воля украинского народа четкая: это наша страна и никто не будет решать нашу судьбу кроме нас самих", - подчеркнул он.
Кулеба отметил, что коренные народы Украины - это крымские татары, крымчаки, караимы.
"Русские - национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими. Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство. Альтернативные выдумки - это классика российских манипуляций", - добавил Кулеба.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сложно говорить о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку он полностью "отдал страну под внешнее управление".
По его словам, "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и Париже".
Путин также заявил, что обеспокоен "военным освоением" территории Украины иностранными контингентами, что представляет угрозу для безопасности России.
Число азербайджанских военных, погибших в войне за Карабах, увеличилось до 2906
Путин рассчитывает, что остающиеся проблемы вокруг Нагорного Карабаха будут решены в интересах населения Азербайджана и Армении
Военные пилоты Азербайджана на учениях в Турции уничтожили средства ПВО условного противника
Тарифный совет установил тарифы на э/э для Дата-центров с ежемесячным потреблением не менее 5 млн кВт/ч
Москва требует долгосрочный рыночный газовый контракт в случае подключения севера Казахстана к газотранспортной системе РФ - Минэнерго
Россельхознадзор с 1 июля разрешает ввоз томатов еще с 11 предприятий Азербайджана
В Азербайджане около 13% населения полностью привиты от COVID-19
Россияне при въезде в Турцию могут предъявить сертификат о прививке любой из разрешенных в РФ вакцин
В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19, один человек скончался
ИВ Масаллинского района направит около 750 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Особые» и «Эксклюзивные» номера с префиксом 099 от Bakcell
Nar отпраздновал День Вооруженных Сил вместе с солдатами, несущими службу на освобожденных территориях
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?