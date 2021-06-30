В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19, один человек скончался

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 86 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 336,047 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 87 случаях заражения.
По данным ведомства, за минувшие сутки от коронавируса скончался один человек, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4 974.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 330,219 тыс. человек (+26 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 854 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 871 тест на коронавирус (накануне 7 238 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 749,303 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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