В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19, один человек скончался

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 86 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 336,047 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 87 случаях заражения.

По данным ведомства, за минувшие сутки от коронавируса скончался один человек, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4 974.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 330,219 тыс. человек (+26 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 854 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 871 тест на коронавирус (накануне 7 238 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 749,303 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде