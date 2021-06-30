Глава МИД Израиля ожидает подписания в июле соглашений о сотрудничестве с ОАЭ

Глава МИД Израиля Яир Лапид объявил о скором заключении новых соглашений о сотрудничестве между его страной и ОАЭ, сообщают в среду ближневосточные СМИ.
"Мы подпишем еще больше соглашений в июле... в Израиле. Таким образом, (сотрудничество - ИФ) будет расширено", - сказал Лапид журналистам во время визита в ОАЭ.
Открывая консульство Израиля в Дубае, министр отметил, что "это не только консульство, это центр сотрудничества". По его словам, "это место, которое символизирует нашу способность думать вместе, развиваться вместе, меня мир вместе".
Накануне Лапид открыл посольство Израиля в Абу-Даби. Он заявил, что его страна хочет мира с соседями на Ближнем Востоке.
Это первый визит израильского министра в ОАЭ с момента подписания между странами соглашения о нормализации отношений в сентябре 2020 года. До заключения этого соглашения израильские официальные лица такого ранга посещали ОАЭ, но это происходило очень редко.
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