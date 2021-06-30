Азербайджан с июля переходит на трехступенчатую тарификацию за газ

Тарифный совет Азербайджана на заседании в среду утвердил новую систему дифференциации цен на природный газ для населения.

Согласно решению ТС, с 1 июля 2021 года стоимость одного кубометра газа для населения, объем годового потребления, которого не превышает 1200 кубометров, составит 0,1 манатов (ранее 2 200 кубометров в год).

Стоимость одного кубометра газа для населения, объем годового потребления которого составляет 1200-2500 кубометров составит 0,2 манат за кубометр потребления в интервале 1200-2500 кубометров.

Абоненты, потребляющие в год свыше 2 500 кубометров газа, будут платить 0,25 манатов за каждый кубометр свыше 2500 кубометров.

Таким образом, в Азербайджане с 1 июля будет применяться трехступенчатая тарифная система.

До сих пор в стране существовала двухступенчатая система. В частности, тариф на газ при потреблении в год до 2200 кубометров составлял 0,1 манат за кубометр, за потребление свыше этого лимита - 0,2 манат за каждый кубометр.

По данным Совета, в Азербайджане в настоящее время порядка 51% абонентов или 5 млн человек потребляют в год не выше 1200 кубометров газа.

Новые цены распространяются на часть потребления, превышающую установленные лимиты, отмечают в Совете.

Согласно данным компании SOCAR по сравнению с 2017 годом один абонент из категории населения увеличил потребление газа с 1,3 тыс. кубометров до 1,6 тыс. кубометров год. В целом, же потребление газа населением за этот период увеличилось с 2,7 млрд кубометров до 3,7 млрд кубометров в год. Это в свою очередь, привело к увеличению расходов, которые покрываются за счет средств государственного бюджета.

"Пересмотр цен на газ вызван необходимостью полного покрытия затрат на производство и обеспечения потребителей природным газом", - подчеркивает ТС.

Тарифный совет отмечает, что экономические ограничения в связи с пандемией коронавируса, и падение объемов производства потребительских товаров во многих странах оказало влияние на мировую экономику и международные рынки.

"В последний год наблюдается постоянный рост цен на основные виды продовольствия по всему миру. Рост цен на энергоносители еще больше ускоряет этот процесс. В частности, наблюдается рост мировых цен на природный газ. В результате этого, во многих странах тарифы на природный газ изменены, в частности повышены коммунальные расходы", - указывает ТС.

В ходе заседания ТС, также было принято решение об увеличении цены для электростанций, использующих природный газ. Тариф за 1 кубометр газа для них увеличен с 0,12 манат до 0,13 манат.

В тоже время тарифы на газ для ОАО "Azeristiliktechizat" снижен с 0,2 манат до 0,13 манат за кубометр.

Кроме того, для стимулирования перехода автотранспортных средств на более экологически чистые виды топлива, принято решение с 1 июля 2021 года снизить отпускную цену для газозаправочных пунктов с 0,2 манат до 0,13 манат за кубометр.

Б.Рустамбеков