Россельхознадзор с 1 июля разрешает ввоз томатов еще с 11 предприятий Азербайджана, сообщает служба.

Это решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов продукции, отобранных к ходе совместных видеоинспекций. Поставки будут идти под гарантии агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Список компаний, которым разрешены поставки, размещен на сайте Россельхознадзора.

Таким образом, всего право на поставки томатов в РФ имеют 152 азербайджанских предприятия.

Россельхознадзор напоминает, что временные ограничения на ввоз в РФ томатов и яблок из Азербайджана был введен с 10 декабря 2020 года из-за выявления в них карантинных для ЕАЭС объектов - южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.