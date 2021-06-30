Россельхознадзор с 1 июля разрешает ввоз томатов еще с 11 предприятий Азербайджана, сообщает служба.
Это решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов продукции, отобранных к ходе совместных видеоинспекций. Поставки будут идти под гарантии агентства пищевой безопасности Азербайджана.
Список компаний, которым разрешены поставки, размещен на сайте Россельхознадзора.
Таким образом, всего право на поставки томатов в РФ имеют 152 азербайджанских предприятия.
Россельхознадзор напоминает, что временные ограничения на ввоз в РФ томатов и яблок из Азербайджана был введен с 10 декабря 2020 года из-за выявления в них карантинных для ЕАЭС объектов - южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.
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