Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0236 RUR   0.0234 GBR   2.3556 TRY   0.1945

Цена на нефть

29.06 $/bbl   WTI 72.98 0.07 Brent 74.76 0.08

Погода в Баку

  ночь день

АПК 30.06.2021 17:06

Россельхознадзор с 1 июля разрешает ввоз томатов еще с 11 предприятий Азербайджана

Россельхознадзор с 1 июля разрешает ввоз томатов еще с 11 предприятий Азербайджана, сообщает служба.

Это решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов продукции, отобранных к ходе совместных видеоинспекций. Поставки будут идти под гарантии агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Список компаний, которым разрешены поставки, размещен на сайте Россельхознадзора.

Таким образом, всего право на поставки томатов в РФ имеют 152 азербайджанских предприятия.

Россельхознадзор напоминает, что временные ограничения на ввоз в РФ томатов и яблок из Азербайджана был введен с 10 декабря 2020 года из-за выявления в них карантинных для ЕАЭС объектов - южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ТОМАТЫ


Похожие новости


Рейсы Азимута из Краснодара в Баку отменены по решению авиавластей Азербайджана Алиев и Путин обсудили активизацию работы в трехстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе Рейс «Азимута» из Ростова-на-Дону в Баку отменен по решению авиавластей Азербайджана S7 с 3 июля открывает прямые рейсы из Владикавказа в Баку Песков о возможности размещения турецкой военной базы в Азербайджане Еще 10 предприятий Азербайджана получили разрешение на поставку томатов в РФ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]