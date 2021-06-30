В Азербайджане около 13% населения полностью привиты от COVID-19

В Азербайджане около 1,3 млн человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает республиканский Оперштаб.
По данным на 30 июня, как минимум одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 2 млн 214,99 тыс. человек. При этом, две дозы вакцины получили 1 млн 296,229 тыс. человек.
Общее число сделанных доз вакцины составляет 3 млн 511,219 тыс.
Население Азербайджана на 1 апреля 2021 года составляет 10 млн 133,078 тыс. человек. Таким образом, полностью привито 12,8% населения.
Вакцинация в Азербайджане началась с 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022гг.
В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, "Sputnik V" и Pfizer.
Х.Насирзаде
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