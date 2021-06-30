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Здравоохранение 30.06.2021 17:21

В Азербайджане около 13% населения полностью привиты от COVID-19

В Азербайджане около 1,3 млн человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает республиканский Оперштаб.

По данным на 30 июня, как минимум одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 2 млн 214,99 тыс. человек. При этом, две дозы вакцины получили 1 млн 296,229 тыс. человек.

Общее число сделанных доз вакцины составляет 3 млн 511,219 тыс.

Население Азербайджана на 1 апреля 2021 года составляет 10 млн 133,078 тыс. человек. Таким образом, полностью привито 12,8% населения.

Вакцинация в Азербайджане началась с 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022гг.

В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, "Sputnik V" и Pfizer.

Х.Насирзаде

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]