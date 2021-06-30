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Карабах 30.06.2021 17:36

Число азербайджанских военных, погибших в войне за Карабах, увеличилось до 2906

Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Карабахе, в нем имена 2906 военных.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщало о 2904 погибших военнослужащих в ходе боевых действий с 27 сентября по 10 ноября 2020 года.

"В настоящее время ведутся работы по поиску 8 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести", - подчеркивается в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ПОГИБШИЕ, СПИСОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]