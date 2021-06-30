Число азербайджанских военных, погибших в войне за Карабах, увеличилось до 2906

Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Карабахе, в нем имена 2906 военных.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщало о 2904 погибших военнослужащих в ходе боевых действий с 27 сентября по 10 ноября 2020 года.

"В настоящее время ведутся работы по поиску 8 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести", - подчеркивается в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Х.Насирзаде