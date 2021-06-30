Тарифный совет установил тарифы на э/э для Дата-центров с ежемесячным потреблением не менее 5 млн кВт/ч

Тарифный совет Азербайджана на заседании в среду установил специальные тарифы на электроэнергию для информационных центров (Дата-центров).

Согласно решению ТС, для получающих электроэнергию непосредственно с 35 и 110 кВ-ных ЛЭП информационных центров обработки, регистрации и передачи данных со стабильной суточной нагрузкой и среднемесячным потреблением энергии не менее 5 млн кВтч для производственных целей дневной тариф (с 08:00 до 22:00) на электроэнергию установлен в размере 7,3 манат за 1 киловатт.

Ночной тариф (с 22:00 до 08:00) на электроэнергию для указанных центров установлен в размере 3,5 манат за 1 киловатт.

Решение вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Н.Аббасова