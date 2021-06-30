Высший земельный суд Дюссельдорфа 25 августа вынесет решение по жалобе акционерного общества "Северный поток 2" на немецкого регулятора, Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Михаэль Бёрш.
"Сегодня состоялось заседание, сенат сегодня определил дату предстоящего оглашения решения, это будет 25 августа", - сказал он.
Оператор "Северного потока 2" жаловался на решение регулятора не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС, которая в Германии регулируется соответствующим национальным законом, так что жалоба была подана в отношении параграфа 28б закона об энергетической экономике ФРГ.
Теоретически возможность освобождения от регулирования предусматривается законодательством ФРГ, но распространяется только на газопроводы, которые были достроены до 23 мая 2019 года.
Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.
К вопросу дальнейшего строительства газопровода решение суда в Дюссельдорфе никакого отношения не имеет, подчеркнул Бёрш.
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