Россия и США планируют встречу по стратегической стабильности до середины июля - Лавров

Встреча делегаций России и США по стратегической стабильности может состояться до середины июля, у сторон есть понимание, что договоренности в этой сфере возможны лишь на взаимоприемлемой основе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы на ближайшие дни, надеюсь, до середины июля, планируем встречу делегаций, которые должны рассматривать задачи, поставленные президентами в области стратегической стабильности", - сказал он в среду на пресс-конференции в Анталье.
По словам министра, "здесь у нас есть полное понимание с американскими партнерами, что мы начнем разговор с презентации каждой из сторон своего видения новых переговоров". "Итогом таких предварительных консультаций может быть только договоренность, которая устраивает обе стороны", - отметил Лавров.
"Здесь у нас есть понимание, чего друг от друга ждать, и понимание, что только обоюдоприемлемый базис переговоров может позволит их начать", - добавил министр.
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