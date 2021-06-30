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Дальнее зарубежье 30.06.2021 22:06

США стремятся все темы, обсуждавшиеся в Женеве, реализовывать через продвижение лишь своих интересов - Лавров

США пытаются реализовать договоренности, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом лишь на основе своих интересов, а не баланса интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не встаем в позу обиженного, но четко отмечаем тенденцию к тому, что все-таки американцы хотят все темы, которые обсуждались в Женеве, реализовывать прежде всего через продвижение своих интересов, а не через обеспечение баланса интересов", - сказал он журналистам в среду в Анталье.

Как напомнил министр, в Женеве была достигнута договоренность продолжить консультации по кибербезопасности, функционированию дипломатических миссий, а также ситуации с лицами, которые находятся в местах лишения свободы.

Американская сторона потребовала вскоре освобождения граждан США Пола Уилана и Тревора Рида, находящихся в местах лишения свободы, сообщил Лавров.

"Мы готовы по всем этим вопросам разговаривать, но исключительно на взаимоуважительной основе баланса интересов друг друга. К поиску такого баланса готовы", - подчеркнул глава российского МИД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, США, ДОГОВОРЕННОСТИ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]