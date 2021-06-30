США стремятся все темы, обсуждавшиеся в Женеве, реализовывать через продвижение лишь своих интересов - Лавров

США пытаются реализовать договоренности, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом лишь на основе своих интересов, а не баланса интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не встаем в позу обиженного, но четко отмечаем тенденцию к тому, что все-таки американцы хотят все темы, которые обсуждались в Женеве, реализовывать прежде всего через продвижение своих интересов, а не через обеспечение баланса интересов", - сказал он журналистам в среду в Анталье.

Как напомнил министр, в Женеве была достигнута договоренность продолжить консультации по кибербезопасности, функционированию дипломатических миссий, а также ситуации с лицами, которые находятся в местах лишения свободы.

Американская сторона потребовала вскоре освобождения граждан США Пола Уилана и Тревора Рида, находящихся в местах лишения свободы, сообщил Лавров.

"Мы готовы по всем этим вопросам разговаривать, но исключительно на взаимоуважительной основе баланса интересов друг друга. К поиску такого баланса готовы", - подчеркнул глава российского МИД.