Нефть дорожает на данных о падении запасов в США и прогнозах ОПЕК+, Brent - $75,17 за баррель

Цены на нефть продолжают расти в ходе торгов в среду на фоне прогнозов ОПЕК+, а также данных о большем, чем ожидалось, сокращении недельных запасов в США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:52 в среду составляет $75,17 за баррель, что на $0,41 (0,55%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,49 за баррель, что на $0,51 (0,7%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Согласно данным министерства энергетики США, опубликованным в среду, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 25 июня, уменьшились на 6,72 млн баррелей, до 452,34 млн баррелей. Снижение запасов сырья было зафиксировано шестую неделю подряд, отмечает Trading Economics.

Между тем резервы бензина выросли на 1,52 млн баррелей и составили 241,57 млн баррелей, дистиллятов - сократились 869 тыс. баррелей, до 137,08 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3,85 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 900 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей. Респонденты S&P Global Platts ожидали сокращения запасов нефти на 4,7 млн баррелей, а также снижения резервов бензина на 700 тыс. баррелей и повышения резервов дистиллятов на 100 тыс. баррелей.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы "черного золота" в США на прошлой неделе упали на 8,15 млн баррелей. При этом, по данным API, запасы бензина выросли на 2,42 млн баррелей, дистиллятов - на 428 тыс. баррелей.

Технический комитет ОПЕК+, заседание которого прошло во вторник, рассмотрел два сценария развития ситуации на нефтяном рынке: один из них - базовый отчет ОПЕК, предполагающий рост спроса на нефть в 2021 году на 5,95 млн б/с, а другой, консервативный, - рост спроса на 500 тыс. б/с меньше, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами заседания.

В обоих сценариях предполагается дефицит на рынке - примерно в 1,5 млн б/с и 0,8 млн б/с соответственно.

Рекомендаций по итогам заседания не выдано. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ перенесено с 30 июня на 1 июля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов. Заседание конференции ОПЕК и полноформатная встреча министров ОПЕК+ состоятся, как и планировалось, также 1 июля, сообщил секретариат ОПЕК.