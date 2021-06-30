США призвали РФ вывести наемников из ЦАР и привлечь к ответственности лиц, причастных к насилию в стране

США считают достоверным доклад ООН о злоупотреблениях военных РФ в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и считают необходимым для Москвы вывести наемников из ЦАР, говорится в заявлении постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

"Россия должна немедленно прекратить насилие, привлечь виновных к ответственности и вывести наемников, подвергающих опасности миротворцев ООН и подрывающих их крайне важную работу в поддержку мира и безопасности в ЦАР", - отмечается в документе.

При этом в заявлении говорится, что эти наемники "действуют в качестве подразделения российского министерства обороны".

Ранее пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в ходе общения с журналистами попросили прокомментировать опубликованные газетой The New York Times выдержки из доклада ООН, где утверждается, что российские военные советники в ЦАР участвовали в убийствах мирных жителей и грабежах.

"Российские военные советники не могли участвовать и не участвовали ни в убийствах, ни в грабежах. Это очередная ложь", - ответил Песков.