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Дальнее зарубежье 30.06.2021 22:21

США призвали РФ вывести наемников из ЦАР и привлечь к ответственности лиц, причастных к насилию в стране

США считают достоверным доклад ООН о злоупотреблениях военных РФ в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и считают необходимым для Москвы вывести наемников из ЦАР, говорится в заявлении постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

"Россия должна немедленно прекратить насилие, привлечь виновных к ответственности и вывести наемников, подвергающих опасности миротворцев ООН и подрывающих их крайне важную работу в поддержку мира и безопасности в ЦАР", - отмечается в документе.

При этом в заявлении говорится, что эти наемники "действуют в качестве подразделения российского министерства обороны".

Ранее пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в ходе общения с журналистами попросили прокомментировать опубликованные газетой The New York Times выдержки из доклада ООН, где утверждается, что российские военные советники в ЦАР участвовали в убийствах мирных жителей и грабежах.

"Российские военные советники не могли участвовать и не участвовали ни в убийствах, ни в грабежах. Это очередная ложь", - ответил Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, ЦАР, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]