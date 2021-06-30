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Дальнее зарубежье 30.06.2021 23:28

Спецпредставители ближневосточного квартета посредников обсудили восстановление сектора Газа

Урегулирование палестино-израильского конфликта и восстановление инфраструктуры в секторе Газа обсуждено в ходе телеконференции спецпредставителей ближневосточного "квартета" международных посредников, сообщает МИД РФ.

В телеконференции приняли участие от России - спецпредставитель главы МИД РФ по ближневосточному урегулированию (БВУ) Владимир Сафронков, от США - заместитель заместителя госсекретаря Хади Амр, от ООН - спецкоординатор по Ближнему Востоку Тор Веннесланд, от ЕС - спецпредставитель по БВУ Свен Коопманс.

"Были обсуждены возможные практические шаги международного сообщества, направленные на восстановление гражданской инфраструктуры в секторе Газа. В связи с этим отмечена важность запланированного на начало июля с.г. заседания Временного координационного комитета по оказанию помощи палестинцам на уровне старших должностных лиц", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"С российской стороны подчеркнуто, что оздоровление экономической ситуации на палестинских территориях имеет ключевое значение и должно быть подчинено задаче открытия политических перспектив урегулирования палестино-израильского конфликта на основе "принципа двух государств" - Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности. Это позволит избежать повторения кризисных циклов и вооруженной конфронтации, которые приносят страдания гражданскому населению", - говорится в сообщении.

В нем говорится, что акцентирована также необходимость активизации межпалестинского примирения, чему РФ в координации с другими игроками, прежде всего Египтом, готова продолжать оказывать всемерное содействие.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ПАЛЕСТИНА, КОНФЕРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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