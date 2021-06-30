Спецпредставители ближневосточного квартета посредников обсудили восстановление сектора Газа

Урегулирование палестино-израильского конфликта и восстановление инфраструктуры в секторе Газа обсуждено в ходе телеконференции спецпредставителей ближневосточного "квартета" международных посредников, сообщает МИД РФ.
В телеконференции приняли участие от России - спецпредставитель главы МИД РФ по ближневосточному урегулированию (БВУ) Владимир Сафронков, от США - заместитель заместителя госсекретаря Хади Амр, от ООН - спецкоординатор по Ближнему Востоку Тор Веннесланд, от ЕС - спецпредставитель по БВУ Свен Коопманс.
"Были обсуждены возможные практические шаги международного сообщества, направленные на восстановление гражданской инфраструктуры в секторе Газа. В связи с этим отмечена важность запланированного на начало июля с.г. заседания Временного координационного комитета по оказанию помощи палестинцам на уровне старших должностных лиц", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
"С российской стороны подчеркнуто, что оздоровление экономической ситуации на палестинских территориях имеет ключевое значение и должно быть подчинено задаче открытия политических перспектив урегулирования палестино-израильского конфликта на основе "принципа двух государств" - Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности. Это позволит избежать повторения кризисных циклов и вооруженной конфронтации, которые приносят страдания гражданскому населению", - говорится в сообщении.
В нем говорится, что акцентирована также необходимость активизации межпалестинского примирения, чему РФ в координации с другими игроками, прежде всего Египтом, готова продолжать оказывать всемерное содействие.
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