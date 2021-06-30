Qatar Petroleum размещает 4 транша бондов на $12,5 млрд при спросе более $40 млрд

Государственная нефтегазовая корпорация Катара Qatar Petroleum размещает четыре транша облигаций общим объемом $12,5 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Компания размещает 5-летний транш объемом $1,5 млрд, 10-летний и 20-летний транши объемом $3,5 млрд каждый, а также 30-летние formosa bonds (облигации, выпущенные на рынке Тайваня, но номинированные в долларах США) объемом $4 млрд.

Доходность 5-летних облигаций на 50 базисных пунктов (б.п.) превышает доходность сопоставимых по дюрации UST, 10-летние бонды размещаются с премией 90 б.п. к UST. Доходность 20-летних бондов зафиксирована на уровне 3,15%, 30-летних - на уровне 3,30%.

Общий спрос на облигации Qatar Petroleum превысил $40 млрд, больше половины его объема пришлось на 10-летние и 30-летние облигации.

Это вторая крупная сделка на международном долговом рынке компании из ближневосточного региона за месяц. В начале июня нефтяная госкорпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco разместила три транша исламских облигаций (сукук) на общую сумму $6 млрд при спросе свыше $60 млрд.

Катар является крупнейшим производителем СПГ в мире. В феврале текущего года Qatar Petroleum приняла окончательное инвестиционное решение о реализации проекта по разработке месторождения "Северное" (восточный проект) и о строительстве на его базе завода по сжижению природного газа (СПГ), который увеличит мощности Катара с 77 млн до 110 млн т СПГ в год. Ожидается, что добыча начнется в IV квартале 2025 года, кроме СПГ завод будет производить этан, сжиженный углеводородный газ (СУГ), серу и гелий.