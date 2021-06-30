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ТЭК 30.06.2021 22:29

Европа начинает газодефицитный месяц июль с ценой газа на TTF $431/тыс. куб. м

Спотовая цена газа в Европе начала июль с установления нового многолетнего максимума.

Половину месяца важнейшие магистрали доставки российского газа "Северный поток" и "Ямал-Европа" будут на ремонте; наращивать транзит через Украину (как показал аукцион бронирования во вторник) не в планах "Газпрома". В Азии продолжается рост цены на газ, а это значит, что доступность СПГ для европейских покупателей будет под вопросом.

Цена газа с поставкой в четверг, 1 июля на хабе TTF в Нидерландах выросла до $431 за тысячу кубометров. За последний месяц цена газа прибавила 31%, а с начала года - 80%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОПА, ГАЗ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]