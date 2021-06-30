Европа начинает газодефицитный месяц июль с ценой газа на TTF $431/тыс. куб. м

Спотовая цена газа в Европе начала июль с установления нового многолетнего максимума.

Половину месяца важнейшие магистрали доставки российского газа "Северный поток" и "Ямал-Европа" будут на ремонте; наращивать транзит через Украину (как показал аукцион бронирования во вторник) не в планах "Газпрома". В Азии продолжается рост цены на газ, а это значит, что доступность СПГ для европейских покупателей будет под вопросом.

Цена газа с поставкой в четверг, 1 июля на хабе TTF в Нидерландах выросла до $431 за тысячу кубометров. За последний месяц цена газа прибавила 31%, а с начала года - 80%.