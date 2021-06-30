НАТО не уйдет из Черного моря - Аппатурай

Находящийся в Тбилиси с визитом спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что НАТО сохранит свое представительство в Черном море и будет укреплять сотрудничество с партнерами в этом регионе.

Как заявил Аппатурай в среду грузинскому Первому каналу, комментируя произошедший 23 июня инцидент в Черном море с участием британского эсминца Defender, Великобритания предоставила альянсу информацию об инциденте и в НАТО имеют полную картину произошедшего.

"У НАТО твердая позиция, когда дело касается свободы судоходства и факта, что Крым - это Украина, а не Россия. Во время этого инцидента союзники НАТО проявили твердость в защите перечисленных мною принципов", - сказал он.

По его словам, Россия должна осознать, что союзники НАТО в этом вопросе не отступят.

"Как я знаю, Defender потом прибыл в Грузию. Так что это совместное обязательство союзников обеспечить безопасность Черного моря и преданность этим принципам, что важно для этого региона", - отметил Аппатурай.

При этом он обвинил РФ в "продолжении дестабилизации региона".

По его заявлению, "Россия размещает в Крыму вооружения, включая ракетные системы, что осложняет свободу судоходства".

Аппатурай в этой связи подчеркнул, что НАТО сохранит свое представительство в Черном море для поддержки союзников и партнеров.

Спецпредставитель генсека НАТО сообщил, что одним из вопросов, который он намерен обсудить в Грузии касательно безопасности Черного моря, это углубление сотрудничества НАТО и Грузии.