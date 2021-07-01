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Регион 01.07.2021 09:01

Генсек ООН и президент Грузии обсудили ситуацию в Абхазии и Южной Осетии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду в рамках международного форума Generation Equality Forum обсудили ситуацию в Абхазии и Южной Осетии, сообщает администрация грузинского президента.

По информации администрации, особый акцент в ходе встречи, которая состоялась в Париже, был сделан на ситуацию с задержанным в Южной Осетии летом прошлого года грузинским гражданином Зазой Гахеладзе.

Также стороны обсудили ситуацию в Абхазии.

Отмечается, что Зурабишвили обратилась к международному сообществу с просьбой оказать содействие в вопросе освобождения Гахеладзе.

В Тбилиси границу с Южной Осетией не признают и считают задержания граждан по обвинению в ее нарушении незаконными.

Вопрос задержанных грузинских граждан, включая Гахеладзе, также был одной из главных тем состоявшегося в Женеве очередного, 53-го раунда, международных дискуссий по Закавказью, заявил в среду журналистам замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ООН, ФОРУМ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]