Генсек ООН и президент Грузии обсудили ситуацию в Абхазии и Южной Осетии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду в рамках международного форума Generation Equality Forum обсудили ситуацию в Абхазии и Южной Осетии, сообщает администрация грузинского президента.

По информации администрации, особый акцент в ходе встречи, которая состоялась в Париже, был сделан на ситуацию с задержанным в Южной Осетии летом прошлого года грузинским гражданином Зазой Гахеладзе.

Также стороны обсудили ситуацию в Абхазии.

Отмечается, что Зурабишвили обратилась к международному сообществу с просьбой оказать содействие в вопросе освобождения Гахеладзе.

В Тбилиси границу с Южной Осетией не признают и считают задержания граждан по обвинению в ее нарушении незаконными.

Вопрос задержанных грузинских граждан, включая Гахеладзе, также был одной из главных тем состоявшегося в Женеве очередного, 53-го раунда, международных дискуссий по Закавказью, заявил в среду журналистам замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия.