В Грузии отменен комендантский час, действовавший с ноября из-за COVID-19

В Грузии с вечера среды прекратил действовать комендантский час, введенный в ноябре прошлого года в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

Решение об отмене ограничений на передвижение граждан в ночное время было принято созданным в рамках борьбы с COVID-19 межведомственным координационным советом.

По данным Минздрава Грузии, в стране за последние 24 часа зафиксировано 1 тыс. 10 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончалось 19 человек.

С начала пандемии в Грузии подтверждено 366 тыс. 78 случаев заражения, всего скончалось 5 тыс. 316 человек.