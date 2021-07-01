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Регион 01.07.2021 09:15

В Грузии отменен комендантский час, действовавший с ноября из-за COVID-19

В Грузии с вечера среды прекратил действовать комендантский час, введенный в ноябре прошлого года в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

Решение об отмене ограничений на передвижение граждан в ночное время было принято созданным в рамках борьбы с COVID-19 межведомственным координационным советом.

По данным Минздрава Грузии, в стране за последние 24 часа зафиксировано 1 тыс. 10 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончалось 19 человек.

С начала пандемии в Грузии подтверждено 366 тыс. 78 случаев заражения, всего скончалось 5 тыс. 316 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ, ПОСЛАБЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]