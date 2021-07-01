Нефть дорожает в ожидании заседания ОПЕК+, Brent - на уровне $74,72 за баррель

Нефтяной рынок продолжает расти на фоне данных министерства энергетики США о снижении запасов сырья в стране.
В центре внимания экспертов - конференция ОПЕК, заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а также заседание министров ОПЕК+: все они пройдут в четверг.
Министры ОПЕК+ 1 июля обсудят, нужно ли увеличить добычу нефти с учетом того, что запасы энергоносителей пришли в норму, цены находятся на доковидном уровне, а потребители жалуются на взвинчивание инфляции. Пока нет ясности относительно позиций лидеров стран-участников - России и Саудовской Аравии.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 в четверг составляет $74,72 за баррель, что на $0,1 (0,13%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,34 (0,5%) - до $74,62 за баррель
Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,62 за баррель, что на $0,15 (0,2%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась до $73,47 за баррель, поднявшись на $0,49 (0,7%).
Во втором квартале Brent подорожала на 18,2%, с начала 2021 года - на 45%, стоимость WTI увеличилась соответственно на 24% и 51%. Скачок цен в первом полугодии стал максимальным с 2009 года.
Доклад Минэнерго США, опубликованный в среду, показал снижение запасов нефти в стране по итогам шестой недели подряд - на 6,7 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали уменьшение резервов на 4,7 млн баррелей.
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