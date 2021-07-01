Путин подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве СНГ в борьбе с IT-преступлениями

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Соглашения о сотрудничестве государств СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.

Документ (1172872-7) был внесен в Думу главой государства в мае, принят палатой 15 июня, одобрен Советом Федерации 23 июня.

Соглашение подписано в Душанбе 28 сентября 2018 года, представлено правительством РФ на подписание президенту в апреле. Документ должен создать правовые механизмы взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ для предупреждения, выявления, пресечения и расследования преступления в IT-сфере.

В частности, стороны по соглашению смогут обмениваться информацией о готовящихся и совершенных преступлениях, подозреваемых, а также проводить совместные скоординированные операции и направлять друг другу запросы об оказании содействия.

Новое соглашение приходит на смену аналогичному соглашению о сотрудничестве СНГ в борьбе с преступлениями компьютерной информации.