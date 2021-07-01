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СНГ 01.07.2021 12:50

Путин подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве СНГ в борьбе с IT-преступлениями

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Соглашения о сотрудничестве государств СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.

Документ (1172872-7) был внесен в Думу главой государства в мае, принят палатой 15 июня, одобрен Советом Федерации 23 июня.

Соглашение подписано в Душанбе 28 сентября 2018 года, представлено правительством РФ на подписание президенту в апреле. Документ должен создать правовые механизмы взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ для предупреждения, выявления, пресечения и расследования преступления в IT-сфере.

В частности, стороны по соглашению смогут обмениваться информацией о готовящихся и совершенных преступлениях, подозреваемых, а также проводить совместные скоординированные операции и направлять друг другу запросы об оказании содействия.

Новое соглашение приходит на смену аналогичному соглашению о сотрудничестве СНГ в борьбе с преступлениями компьютерной информации.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СНГ, IT, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]