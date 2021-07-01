Глава ФРБ Далласа призывает приступить к сокращению выкупа активов в скором времени

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан подтвердил свое мнение о том, что американскому ЦБ вскоре будет пора замедлить темпы выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE).
"Я думаю, что было бы гораздо полезнее вскоре начать (замедление темпов выкупа активов), и лучше раньше, чем позже", - заявил Каплан в интервью телеканалу Bloomberg.
ФРС по итогам июньского заседания сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Также Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".
Однако с учетом восстановления экономики и усиления инфляционного давления представители руководства ЦБ активно обсуждают вопрос о сокращении ежемесячных объемов выкупа активов. Каплан является одним из самых ярых сторонников этого шага.
Сокращение объемов выкупа позволит уменьшить опасность принятия чрезмерных рисков, особенно на жилищном рынке, и даст Федрезерву больше вариантов действий в рамках денежно-кредитной политики, считает Каплан.
При этом глава ФРБ Далласа отметил, что основная проблема на пути восстановления экономики связана с поставками, и выкуп активов ФРС не слишком помогает ее решению.
В случае постепенного сворачивания стимулирующих мер у ЦБ "будет больше гибкости в будущем", что позволит избежать более резких или жестких действий, сказал он.
Каплан в этом году не входит в число голосующих членов Федерального комитета по открытому рынку (FOMC).
Ранее на этой неделе член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил Bloomberg, что разделяет мнение Каплана в этом вопросе. По его словам, Федрезерву, вероятно, придется начать сокращение программы выкупа активов уже в этом году, чтобы иметь возможность приступить к повышению базовой ставки к концу следующего года.
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