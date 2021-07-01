В Индонезии введут экстренные ограничительные меры из-за резкого роста заболеваемости COVID-19

В Индонезии на этой неделе введут ограничительные меры для борьбы с резким ростом новых случаев заражения коронавирусом, сообщают азиатские СМИ.
По словам президента страны Джоко Видодо, с пятницы в течение более чем двух недель будут действовать "экстренные" ограничения в Джакарте, на острове Ява и на Бали.
"Ситуация вынудила нас предпринять более серьезные шаги... Я решил ввести экстренные ограничения", - сказал Видодо, обращаясь к нации.
Меры предусматривают перевод на дистанционную работу всех сотрудников, которые не заняты в жизненно важных сферах, занятия в школах теперь будут проходить онлайн. Будут закрыты магазины и мечети.
Местные власти предупреждают о высокой скорости распространении новых штаммов коронавируса. Средний суточный прирост новых случаев превышает 21 тыс.
За время пандемии в Индонезии выявили около 2,1 млн случаев COVID-19, свыше 58 тыс. из них имели летальный исход.
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