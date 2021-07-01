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Дальнее зарубежье 01.07.2021 13:28

В Индонезии введут экстренные ограничительные меры из-за резкого роста заболеваемости COVID-19

В Индонезии на этой неделе введут ограничительные меры для борьбы с резким ростом новых случаев заражения коронавирусом, сообщают азиатские СМИ.

По словам президента страны Джоко Видодо, с пятницы в течение более чем двух недель будут действовать "экстренные" ограничения в Джакарте, на острове Ява и на Бали.

"Ситуация вынудила нас предпринять более серьезные шаги... Я решил ввести экстренные ограничения", - сказал Видодо, обращаясь к нации.

Меры предусматривают перевод на дистанционную работу всех сотрудников, которые не заняты в жизненно важных сферах, занятия в школах теперь будут проходить онлайн. Будут закрыты магазины и мечети.

Местные власти предупреждают о высокой скорости распространении новых штаммов коронавируса. Средний суточный прирост новых случаев превышает 21 тыс.

За время пандемии в Индонезии выявили около 2,1 млн случаев COVID-19, свыше 58 тыс. из них имели летальный исход.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]