Австрия разрешила туристам из России въезд с условием карантина

Австрия разрешила туристам из России въезд с 1 июля, сообщает МИД страны.
"Въезд из Российской Федерации в Австрию возможен с любой целью", - сообщает министерство. При этом существует ряд условий.
Для въезда помимо действующей визы необходимо будет предоставить "подтверждение низкого эпидемиологического риска", таким подтверждением может быть сертификат о вакцинации, справка о выздоровлении после коронавируса или негативный тест на коронавирус на немецком или английском языках (тест на выявление антигена или ПЦР-тест).
При этом вакцинированными будут считаться только те, кто в качестве прививки получил вакцины производства BioNtech/Pfizer, AstraZeneca, Serum Institute of India, Johnson & Johnson, Moderna или Sinopharm / BIBP.
Привитые "Спутником V" вакцинированными считаться не будут, поэтому им после прибытия нужно будет пройти десятидневный карантин. На пятый день после въезда можно сдать тест на коронавирус, если он будет негативным, то карантин можно будет прекратить.
Карантин не нужно будет соблюдать россиянам с рабочими визами.
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