В РФ более 23 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, максимальные за пандемию 672 умерших - оперштаб

В РФ максимальные с 17 января 23 тыс. 543 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли за сутки 672 пациента, это антирекорд за весь период пандемии, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 23 тыс. 543 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 тыс. 322 (14,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки в России впервые с 17 января суточный прирост новых заболевших COVID-19 превысил 23 тыс., но в тот период шел спад заболеваемости, сейчас идет ежедневный рост новых случаев.
Кроме того, зафиксирован новый максимум летальных исходов за всю пандемию - 672 (30 июня было 669 - ИФ), наибольшее количество скончавшихся в Москве и в Санкт-Петербурге - 108 и 115 соответственно.
В российской столице, сообщает оперативный штаб, выявлено 7 тыс. 597 новых случаев COVID-19 за сутки, 5 тыс. 934 пациента выздоровели.
Наибольший прирост заболевших вслед за Москвой отмечен в Московской области -2 тыс. 663 новых случая, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 612.
За весь период пандемии в России зарегистрировано 5 млн 538 тыс. 142 случаев коронавирусной инфекции, 135 тыс. 886 умерших и 5 млн 17 тыс. 321 выписанных.
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