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СНГ 01.07.2021 12:32

В РФ более 23 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, максимальные за пандемию 672 умерших - оперштаб

В РФ максимальные с 17 января 23 тыс. 543 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли за сутки 672 пациента, это антирекорд за весь период пандемии, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 23 тыс. 543 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 тыс. 322 (14,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки в России впервые с 17 января суточный прирост новых заболевших COVID-19 превысил 23 тыс., но в тот период шел спад заболеваемости, сейчас идет ежедневный рост новых случаев.

Кроме того, зафиксирован новый максимум летальных исходов за всю пандемию - 672 (30 июня было 669 - ИФ), наибольшее количество скончавшихся в Москве и в Санкт-Петербурге - 108 и 115 соответственно.

В российской столице, сообщает оперативный штаб, выявлено 7 тыс. 597 новых случаев COVID-19 за сутки, 5 тыс. 934 пациента выздоровели.

Наибольший прирост заболевших вслед за Москвой отмечен в Московской области -2 тыс. 663 новых случая, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 612.

За весь период пандемии в России зарегистрировано 5 млн 538 тыс. 142 случаев коронавирусной инфекции, 135 тыс. 886 умерших и 5 млн 17 тыс. 321 выписанных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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