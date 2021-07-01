Баку и Тбилиси обсудили сотрудничество в сфере транспорта

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев в четверг провел встречу с послом Грузии в Баку Зурабом Патарадзе, на которой обсуждались вопросы сотрудничества в сфере транспорта.

«Набиев и Патарадзе обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в области транспорта, подчеркнули важность ж/д Баку-Тбилиси-Карс», - сообщает посольство Грузии в Азербайджане в своем Twitter.

Э.Шафиев