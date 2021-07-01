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Транспорт и связь 01.07.2021 12:47

Баку и Тбилиси обсудили сотрудничество в сфере транспорта

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев в четверг провел встречу с послом Грузии в Баку Зурабом Патарадзе, на которой обсуждались вопросы сотрудничества в сфере транспорта.

«Набиев и Патарадзе обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в области транспорта, подчеркнули важность ж/д Баку-Тбилиси-Карс», - сообщает посольство Грузии в Азербайджане в своем Twitter.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ТРАНСПОРТ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]