Азербайджан в 2021 году делает упор на внутренний туризм – представитель ГАТ

Азербайджан в настоящее время в условиях сохранения ограничений из-за COVID-19 делает упор на развитие внутреннего туризма, заявил глава пресс-службы Государственного агентства по туризму Канан Гулузаде.
«В 2019 году Азербайджан посетило рекордное число иностранных туристов - 3,17 млн человек. В 2020 году мы планировали рост этого показателя на 20%, но пандемия коронавируса привела к обратному, и наблюдался резкий спад в туристической сфере», - сказал Гулузаде на пресс-конференции в четверг.
По его словам, в мае 2021 года по сравнению с маем 2020 года имел место двукратный рост числа иностранцев, посетивших Азербайджан. «Но это не означает, что мы достигнем уровня 2019 года. На данном этапе, у нас основной упор делается на внутренний туризм», - сказал Гулузаде.
Б.Рустамбеков
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