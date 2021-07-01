Центр поддержки экспорта в I полугодии содействовал экспорту из Азербайджана товаров на $102 млн

Центр поддержки экспорта по принципу "единого окна" содействовал в январе-июне 2021 года экспорту товаров из Азербайджана на сумму $101,7 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
В январе этот показатель составил $8,8 млн, в феврале - $20,1 млн, в марте – $18,4 млн, в апреле – $17,1 млн, в мае – $15,3 млн, в июне - $22 млн (максимальный месячный показатель).
По сравнению с январем-июнем 2020 года объем содействия экспорту увеличился на 30%.
Согласно данным Центра поддержки экспорта "Единое окно", в июне 2021 года в список лидирующих стран для экспорта вошли страны ЕС (61,3%), страны СНГ (13,2%), Турция (18,3%) и США (0,2%).
Основными товарами, экспортированными в июне через систему «Единого окна», по информации Центра являлись: слитки драгоценных металлов (60,3%), прокат стальных труб (31,1%), молочные продукты (4,2%), фруктовые соки (1,8%).
Согласно статистике, в июне текущего года основная доля экспортных грузов (60,4%) отправлялась посредством воздушного транспорта, автомобильным транспортом - 29,6%, железнодорожным – 8,7%, остальное - другими видами (1,3%).
Как сообщалось ранее, в 2020 году центр посредством "единого окна" содействовал экспорту товаров на сумму $182,8 млн.
Центр поддержки экспорта "Единое окно" создан в соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 22 февраля 2017 года "О дополнительных мерах в связи с усилением позиции Азербайджана в качестве хаба цифровой торговли и расширением внешнеторговых операций".
Х.Насирзаде
Баку и Любляна провели очередной раунд межмидовских консультаций
Число азербайджанских военных, погибших в войне за Карабах, увеличилось до 2906
Путин рассчитывает, что остающиеся проблемы вокруг Нагорного Карабаха будут решены в интересах населения Азербайджана и Армении
Австрия разрешила туристам из России въезд с условием карантина
Не менее 800 болельщиков из Дании будут на матче четвертьфинала Евро с Чехией в Баку
Азербайджан в 2021 году делает упор на внутренний туризм – представитель ГАТ
ИВ Масаллинского района направит около 750 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
Экс-главу Генштаба ВС Армении Акопяна обвинили в разглашении гостайны
В Индонезии введут экстренные ограничительные меры из-за резкого роста заболеваемости COVID-19
Путин подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве СНГ в борьбе с IT-преступлениями
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Лаборатория Касперского призывает азербайджанских пользователей социальных сетей к бдительности!
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?