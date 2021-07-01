Центр поддержки экспорта в I полугодии содействовал экспорту из Азербайджана товаров на $102 млн

Центр поддержки экспорта по принципу "единого окна" содействовал в январе-июне 2021 года экспорту товаров из Азербайджана на сумму $101,7 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В январе этот показатель составил $8,8 млн, в феврале - $20,1 млн, в марте – $18,4 млн, в апреле – $17,1 млн, в мае – $15,3 млн, в июне - $22 млн (максимальный месячный показатель).

По сравнению с январем-июнем 2020 года объем содействия экспорту увеличился на 30%.

Согласно данным Центра поддержки экспорта "Единое окно", в июне 2021 года в список лидирующих стран для экспорта вошли страны ЕС (61,3%), страны СНГ (13,2%), Турция (18,3%) и США (0,2%).

Основными товарами, экспортированными в июне через систему «Единого окна», по информации Центра являлись: слитки драгоценных металлов (60,3%), прокат стальных труб (31,1%), молочные продукты (4,2%), фруктовые соки (1,8%).

Согласно статистике, в июне текущего года основная доля экспортных грузов (60,4%) отправлялась посредством воздушного транспорта, автомобильным транспортом - 29,6%, железнодорожным – 8,7%, остальное - другими видами (1,3%).

Как сообщалось ранее, в 2020 году центр посредством "единого окна" содействовал экспорту товаров на сумму $182,8 млн.

Центр поддержки экспорта "Единое окно" создан в соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 22 февраля 2017 года "О дополнительных мерах в связи с усилением позиции Азербайджана в качестве хаба цифровой торговли и расширением внешнеторговых операций".

Х.Насирзаде