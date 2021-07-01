Лаборатория Касперского призывает азербайджанских пользователей социальных сетей к бдительности!

На днях, Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи с выявленными фактами мошенничеством в социальных сетях. В сообщении министерства было сказано, что в последнее время встречаются случаи, когда мошенники выманивают у лиц, занимающихся продажами в социальных сетях или сайтах объявлений, предоставить данные банковских карт, мотивируя это желанием приобрести у них товар и оплатить его онлайн.
«Телефонные мошенники собирают нужную информацию о потенциальной жертве заранее и активно используют методы социальной инженерии. Например, во время звонка они могут полностью называть правильные имя, фамилию и отчество того, кому звонят. Злоумышленники могут использовать «легенды» с предложением кредита, необходимостью подтвердить данные, такие как пароль, номер банковской карты, пин-код, CVV-код или сообщить якобы о блокировке карты.
Мы хотим напомнить, как важно осторожно относиться кзвонкам с незнакомых номеров, особенно от людей, представляющихся сотрудниками банков. Стоит всегда помнить, что настоящий банковский работник ни в коем случае не будет просить назвать коды и пароли. Не бойтесь проявить активность и смело кладите трубку в случае малейших сомнений. Вы всегда можете самостоятельно перезвонить по номеру, указанному на обороте карты, чтобы перепроверить, действительно ли это был звонок из банка», - комментирует Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.
«Лаборатория Касперского» рассказывает о базовых правилах безопасности, которые позволят противостоять телефонным мошенникам:
· с осторожностью относиться к любым звонкам от людей, которые представляются сотрудниками банков;
· не переходить по сомнительным ссылкам из СМС или сообщений в мессенджерах;
· ни в коем случае никому и никогда не сообщать CVV и одноразовые коды из СМС илиpush-уведомлений;
· в случае любых подозрений немедленно положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно по номеру, указанному на обратной стороне карты;
· домашним пользователям рекомендуется установить защитное решение KasperskyInternet Security, умеющее распознавать фишинговые сообщения и сайты, акомпаниям — повышать цифровую грамотность сотрудников, например с помощью платформы Kaspersky Automated Security Awareness Platform.
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