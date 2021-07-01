Денежная база в Азербайджане в I полугодии увеличилась на 1,8%, в июне - сократилась на 0,4%

Объем денежной базы в Азербайджане на 30 июня 2021 года составляет 13 млрд 803 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На 30 декабря 2020 года денежная база в Азербайджане составляла 13 млрд 564,2 млн манатов. Таким образом, денежная база в январе-июне 2021 года увеличилась на 1,8%, передает "Интерфакс-Азербайджан".

При этом в июне 2021 года денежная база в Азербайджане сократилась на 53,8 млн манатов или на 0,4%.

В 2020 году рост денежной базы в Азербайджане составил 11,6%.

Х.Насирзаде