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ТЭК 01.07.2021 16:18

Страны ОПЕК начали заседание перед ОПЕК+, призывают избежать переизбытка нефти в 2022г

Конференция стран ОПЕК началась по видеосвязи в преддверии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а также полноформатной встречи ОПЕК+.

В своем вступительном слове президент конференции ОПЕК, министр энергетики Анголы Педро Азеведо отметил, что "важно продолжать декларацию о сотрудничестве стран ОПЕК+ и наши тщательные усилия по мониторингу во избежание любой возможности для значительного избытка предложения в 2022 году".

"Заглядывая в будущее, мы сталкиваемся с неопределенностями, возникающими из-за политических мер, активности инвесторов и судебных разбирательств, которые могут отрицательно повлиять на способность нашей отрасли инвестировать в производство, технологии и человеческий потенциал. Эта потенциально ограничительная политика и действия инвесторов, которые в основном формируются некоторыми развитыми странами, ставят под угрозу не только нашу нефтегазовую промышленность, но и способность наших стран-членов реализовать свои амбиции в области социального и экономического развития", - заявил Азеведо.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в четверг страны ОПЕК+ могут обсудить наращивание добычи с августа.

Пока на столе переговоров предварительный вариант о постепенном наращивании добычи на 400 тыс. баррелей в сутки с августа по декабрь (на 2 млн б/с). Обсуждается также возможность пролонгации ограничений до конца 2022 года.

Этот вариант еще предстоит обсудить со всеми странами ОПЕК+.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, ОПЕК, КОНФЕРЕНЦИЯ, НАЧАЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]