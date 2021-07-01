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Транспорт и связь 01.07.2021 19:15

Саудовская Аравия планирует создать вторую национальную авиакомпанию

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман объявил о планах создания второй национальной авиакомпании, чтобы сделать из королевства глобальный логистический центр и активнее развивать международный туризм, сообщает портал Аl-Мonitor.

"Комплексная стратегия направлена на то, чтобы позиционировать Саудовскую Аравию как глобальный логистический центр, соединяющий три континента. Кроме того, создание новой авиакомпании поможет таким видам путешествий в королевство, как туризм, хадж и умра", - цитирует издание наследного принца.

Как отмечает Аl-Мonitor, с появлением второй авиакомпании планируется увеличить количество пунктов назначения до более чем 250, а также добавить новые возможности в секторе грузовых воздушных перевозок, доведя его объемы до более 4,5 млн тонн в год. Также в королевстве планируют расширить железнодорожную сеть с другими странами Персидского залива, увеличив долю транспортного сектора в ВВП с 6 до 10%.

Предполагается, что новая авиакомпания будет обслуживать международных туристов и бизнес-путешественников, а флагманская авиакомпания королевства Saudia, базирующаяся в Джедде, переориентируется на религиозный туризм.

В 2016 году королевство одобрило план реформ Мухаммеда ибн Салмана "Видение - 2030", направленный на модернизацию Саудовской Аравии и повышение привлекательности монархии Персидского залива для инвесторов и туристов. Согласно плану, Саудовская Аравия стремится принимать к 2030 году 100 млн туристов в год, это в 6 раз больше, чем в 2019 году.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, СОЗДАНИЕ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]