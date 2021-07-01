Лучшие эксперты привлечены к расследованию порчи в Эстонии вакцин и лекарств на 3 млн евро

В Эстонии начато всесторонне расследование причин, которые 22 июня привели к порче лекарств и вакцин на 3 млн евро из-за сбоя в работе систем охлаждения, чтобы такое больше не повторилось.
"К этой работе привлечены лучшие эксперты", - заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас (Kaja Kallas) на пресс-конференции в четверг.
На днях выяснилось, что 22 июня в холодильных помещениях департамента здоровья, где должна была поддерживаться температура не выше +8 градусов, она поднялась до +15. Специальная система оповещения не сработала, и руководство департамента здоровья и министерства социальных дел узнали об этом лишь только через три дня. В результате оказались испорченными около 250 тыс. вакцин от коронавируса и различных медицинских препаратов, нанесен ущерб более чем на 3 млн евро.
"Негодными к употреблению оказались вакцины от коронавируса и лекарства, в том числе для детей и подростков, а также взрослых, вакцина AstraZeneca, которую мы планировали пожертвовать другим государствам", - рассказала Каллас. Среди испорченных также оказались лекарства от ротавируса, дифтерита, противотуберкулезные вакцины и другие медицинские средства.
Каллас сообщила, что правительство Эстонии приступило к взысканию компенсации ущерба со страхового общества и поставщиков оборудования, государственному секретарю дан мандат на независимый внешний аудит.
Министерству социальных дел поручено покрыть все резервы. "При необходимости мы готовы обратиться за помощью к соседним государствам, чтобы не было проблем с вакцинацией и лечением детей", - сказала премьер.
Кроме того, всем министерствам дано задание пересмотреть свои запасы, состояние складов, страховые договоры, "чтобы госимущество было защищено", сообщила глава правительства.
Военные пилоты Азербайджана на учениях в Турции уничтожили наземные цели условного противника
Посол Азербайджана в Пакистане завершает дипмиссию в Исламабаде
Баку и Любляна провели очередной раунд межмидовских консультаций
Грузинский регулятор удвоил тарифы на передачу и распределение электроэнергии на 2021-2025гг
Саудовская Аравия планирует создать вторую национальную авиакомпанию
Нефть дорожает в ожидании решений ОПЕК+, WTI выше $75 за баррель впервые с 2018г, Brent - $75,86 за баррель
ИВ Масаллинского района направит около 750 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
Маас обсудил с польским коллегой отношения ЕС с Москвой и Минском
МИД РФ: Запад стремится сделать Черное море зоной противостояния
Глава МИД Германии опасается сближения Москвы и Пекина в случае разрыва экономических связей РФ и ЕС
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Для абонентов Nar отменяется ежемесячная абонентская плата за услугу «Asan İmza» типа «Гражданин»
Лаборатория Касперского призывает азербайджанских пользователей социальных сетей к бдительности!
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?