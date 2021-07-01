Лучшие эксперты привлечены к расследованию порчи в Эстонии вакцин и лекарств на 3 млн евро

В Эстонии начато всесторонне расследование причин, которые 22 июня привели к порче лекарств и вакцин на 3 млн евро из-за сбоя в работе систем охлаждения, чтобы такое больше не повторилось.

"К этой работе привлечены лучшие эксперты", - заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас (Kaja Kallas) на пресс-конференции в четверг.

На днях выяснилось, что 22 июня в холодильных помещениях департамента здоровья, где должна была поддерживаться температура не выше +8 градусов, она поднялась до +15. Специальная система оповещения не сработала, и руководство департамента здоровья и министерства социальных дел узнали об этом лишь только через три дня. В результате оказались испорченными около 250 тыс. вакцин от коронавируса и различных медицинских препаратов, нанесен ущерб более чем на 3 млн евро.

"Негодными к употреблению оказались вакцины от коронавируса и лекарства, в том числе для детей и подростков, а также взрослых, вакцина AstraZeneca, которую мы планировали пожертвовать другим государствам", - рассказала Каллас. Среди испорченных также оказались лекарства от ротавируса, дифтерита, противотуберкулезные вакцины и другие медицинские средства.

Каллас сообщила, что правительство Эстонии приступило к взысканию компенсации ущерба со страхового общества и поставщиков оборудования, государственному секретарю дан мандат на независимый внешний аудит.

Министерству социальных дел поручено покрыть все резервы. "При необходимости мы готовы обратиться за помощью к соседним государствам, чтобы не было проблем с вакцинацией и лечением детей", - сказала премьер.

Кроме того, всем министерствам дано задание пересмотреть свои запасы, состояние складов, страховые договоры, "чтобы госимущество было защищено", сообщила глава правительства.