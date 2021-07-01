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Дальнее зарубежье 01.07.2021 21:29

Израиль зарегистрировал свыше 300 новых случаев COVID-19 за сутки впервые с апреля

Израиль зарегистрировал рекордно высокое число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки - 307: это наивысший показатель с апреля, сообщает The Times of Israel.

Таким образом, общее число заболевших в данный момент приближается к 1,9 тыс. случаев. Среди них 29 человек болеют тяжело, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Израиль является одной из стран мира, где вакцинация населения идет наиболее быстрыми темпами, более 55% населения страны вакцинированы полностью, порядка 60% - получили как минимум первую дозу.

Тем не менее, на следующей неделе Минздрав ожидает, что в Израиле будут выявлять по 500-600 зараженных.

Ситуация складывается непросто из-за распространения новой мутации коронавируса, появившейся в Индии, этот штамм получил название "дельта".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]