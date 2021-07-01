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Бизнес и законодательство 01.07.2021 16:56

Зангезурский транспортный коридор внесет вклад в проект «Один пояс, один путь» - посол Китая в Баку

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров призвал китайские компании инвестировать в Агдамский промышленный парк.

В четверг состоялась встреча Джаббарова с послом Китая в Баку Гуо Минь, сообщает министерство экономики.

Министр отметил, китайские инвестиционные компании, осуществляющие свою деятельность в Азербайджане, успешно сотрудничают и в настоящее время ведутся переговоры по ряду проектов в промышленной сфере.

«Джаббаров подчеркнул перспективы по усилению партнерства в торговой, инвестиционной, транспортно-транзитной сферах и пригласил китайские компании, воспользоваться благоприятной бизнес-средой и инвестировать в промышленные парки, в том числе в Агдамский промышленный парк», - отмечается в сообщении.

В свою очередь, Гуо Минь выразила уверенность, что Зангезурский транспортный коридор внесет вклад в транспортный проект Китая «Один пояс, один путь».

В ходе встречи также были обсуждены вопросы развития экономического сотрудничества и увеличения торгового оборота между двумя странами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая 2021 года принял участие в церемонии закладки фундамента парка, общая площадь которого составит 190 гектаров.

На территории парка планируется создание предприятий по производству строительных материалов, упаковки продукции АПК, производства консервированной продукции, мясо-молочной продукции, вина, кормов, удобрений и др. продукции.

На начальном этапе заявки о создании предприятий подали 33 малых предприятия сферы производства и услуг. Инвестиции этих компаний оцениваются около 110 млн манатов, планируется открыть 330 рабочих мест.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, КИТАЙ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]