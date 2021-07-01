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ТЭК 01.07.2021 17:08

SOCAR сократила в 2020г доходы от продажи нефти в 1,9 раза, газа - на 2,6%

Доходы компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) от продажи сырой нефти в 2020 году сократились по сравнению с 2019 годом в 1,9 раза - до 26 млрд 419 млн манатов.

Согласно опубликованной данным консолидированной финансовой отчетности SOCAR за 2020 год, доходы компании от продажи нефтепродуктов в минувшем году составили 13 млрд 378 млн манатов (спад на 39,7%), газа - 4 млрд 15 млн манатов (спад на 2,6%), нефтехимической продукции - 3 млрд 281 млн манатов (спад на 16,5%).

Вместе с тем, арендные доходы компании в 2020 году составили 469 млн манатов (рост на 12,7%), прочие доходы - 2 млрд 45 млн манатов (рост на 3,3%).

Как сообщалось, суммарные доходы компании в минувшем году составили 49 млрд 607 млн манатов (спад на 40,8%). Спад доходов связан со снижением добычи в рамках сделки ОПЕК+ и удешевлением цен на нефть на мировых рынках в 2020 году.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: SOCAR, НЕФТЕГАЗ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]